В какой паре слова по-разносу образуют форму именительного падежа множественного числа? а) строитель-кораблестроитель б) учитель-самоучитель в) хранитель-предохранитель г) свидетель-лжесвидетель д) во всех парах им.п. мн...
Русский язык
В какой паре слова по-разносу образуют форму именительного падежа множественного числа? а) строитель-кораблестроитель б) учитель-самоучитель в) хранитель-предохранитель г) свидетель-лжесвидетель д) во всех парах им.п. мн.ч. образуется одинакого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ Г), так как он является Им.п. Ед число,а все остальные в инфинитиве
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