В какой паре слова по-разносу образуют форму именительного падежа множественного числа? а) строитель-кораблестроитель б) учитель-самоучитель в) хранитель-предохранитель г) свидетель-лжесвидетель д) во всех парах им.п. мн...

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В какой паре слова по-разносу образуют форму именительного падежа множественного числа? а) строитель-кораблестроитель б) учитель-самоучитель в) хранитель-предохранитель г) свидетель-лжесвидетель д) во всех парах им.п. мн.ч. образуется одинакого.

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