У шухляді лежить 9 хустинок,з яких дві білого кольору.Навмання із шухляди витягують одну хустину.Яка ймовірність того,що вона буде білого кольору?
Математика
У шухляді лежить 9 хустинок,з яких дві білого кольору.Навмання із шухляди витягують одну хустину.Яка ймовірність того,що вона буде білого кольору?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всіх можливих подій 9 (витягти хустину) Всіх сприятливих подій 2 (витягти білу хустину) Шукана ймовірність 2/9
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