ВЫРУЧАЙТЕ РЕБЯТ!СПОРНАЯ 3 ИЛИ 4!КАЖДОЕ ДЗ НА СЧЕТУ!20БАЛЛОВ! 9 класс задание такое: подчеркнуть подлежащее, сказуемое.выделить главное предложение в квадратные скобки,придаточное -в круглые.от главного задать вопрос придаточн...

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ВЫРУЧАЙТЕ РЕБЯТ!СПОРНАЯ 3 ИЛИ 4!КАЖДОЕ ДЗ НА СЧЕТУ!20БАЛЛОВ! 9 класс задание такое: подчеркнуть подлежащее, сказуемое.выделить главное предложение в квадратные скобки,придаточное -в круглые.от главного задать вопрос придаточному.это будет только первая часть предложений,которые я напишу,за них 10 баллов. на другой странице напишу 2 часть,оттуда тоже 10 баллов.суммарно 20. сами предложения: 1. 1)В конце XIX века Виктор Васнецов сделал рисунок к "Песни о вещем Олеге". 2)Баллада Пушкина была близка художнику ,так как перекликалась с его увлечением русской стариной и живо передавала интерес писателя к давним седым преданиям. 3)В иллюстрации Васнецова нет полного соответствия пушкинскому замыслу:поэт ожидает предпочтение волхву перед владыкой,но главный герой баллады для него правда не разгаданная ни тем,ни другим. 4)Этой правды в композиции художника нет. 5) Но в ней есть то соединение старины и сказки,которое делает "Песнь.." такой привлекательной для людей самого различного возраста.И иллюстрация живет!

Автор: Гость