ПОМОГИТЕ МНЕ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ- ЧТО ПО-ТВОЕМУ ТАКОЕ КУМИР,И ЗАЧЕМ НУЖНЫ КУМИРЫ. 120 СЛОВ
Литература
ПОМОГИТЕ МНЕ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ- ЧТО ПО-ТВОЕМУ ТАКОЕ КУМИР,И ЗАЧЕМ НУЖНЫ КУМИРЫ. 120 СЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кумир-человек который тебе нравится своими успехами. ты хочешь его увидеть,пообщаться,взять автограф. ты восхищаешься его достижениями и стремишься стать таким как он слов маловато. основу сказала. дальше сможешь сама?
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