Как рассчитать тепловой эффект реакции лития с водой?
Химия
Как рассчитать тепловой эффект реакции лития с водой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Li + 2H2O = 2LiOH + H2 ΔН°(р-ции) = ΔН°(продуктов) - ΔН°(исходных веществ) = 2ΔН°(LiOH) + ΔH°(H2) - 2ΔH°(H2O) - 2ΔH°(Li) ΔН° веществ находишь в таблице и подставляешь
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