ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 9 КЛАСС Составьте уравнения химических реакций в молекулярной и ионной формах, в результате которых:а) образуется вода;б) выпадает осадок; в) выделяется газпри условии, что одним из исходных веществ являетс...

Химия

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 9 КЛАСС Составьте уравнения химических реакций в молекулярной и ионной формах, в результате которых:а) образуется вода;б) выпадает осадок; в) выделяется газпри условии, что одним из исходных веществ является серная кислота.

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