ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 9 КЛАСС Составьте уравнения химических реакций в молекулярной и ионной формах, в результате которых:а) образуется вода;б) выпадает осадок; в) выделяется газпри условии, что одним из исходных веществ являетс...
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 9 КЛАСС Составьте уравнения химических реакций в молекулярной и ионной формах, в результате которых:а) образуется вода;б) выпадает осадок; в) выделяется газпри условии, что одним из исходных веществ является серная кислота.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь 2 уравнения пункту а Не понятно-пиши
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