ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 9 КЛАСС Составьте уравнения химических реакций в молекулярной и ионной формах, в результате которых:а) образуется вода;б) выпадает осадок; в) выделяется газпри условии, что одним из исходных веществ являетс...

Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 9 КЛАСС Составьте уравнения химических реакций в молекулярной и ионной формах, в результате которых:а) образуется вода;б) выпадает осадок; в) выделяется газпри условии, что одним из исходных веществ является серная кислота.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь 2 уравнения пункту а Не понятно-пиши
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши имена собственные и поясни их значение. Образец:Одесса- город у моря.
Ответить
Литература
ПОМОГИТЕ МНЕ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ- ЧТО ПО-ТВОЕМУ ТАКОЕ КУМИР,И ЗАЧЕМ НУЖНЫ КУМИРЫ. 120 СЛОВ
Ответить
Физика
Стаканы на бумаге. На столе на некотором расстоянии друг от друга (15-20см) стоят 2 ст??кана. Есть лист (А4), который нужно положить на эти 2 стака...
Ответить
Алгебра
Помогите с номером 11 и номером 13, отдаю все баллы
Ответить
Математика
В одну чашу весов положили мешок с крупой и гирю 2кг ,а на другую чашу поставили для равновесия 3гири по 5 кг .найди массу мешка с крупой
Ответить