Какие дикие животные,какие домашние Лев,кошка,лошадь,ворона,овца,воробей,корова,волк,кузнечик,медоносная пчела,курица,акула
Окружающий мир
Какие дикие животные,какие домашние Лев,кошка,лошадь,ворона,овца,воробей,корова,волк,кузнечик,медоносная пчела,курица,акула
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Дикие:лев,ворона,воробей,волк,кузнечик.акула домашние:кошка,лошадь,овца,корова,медоносная пчела,курица
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