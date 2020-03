Нужна помощь с программой. Язык си. После ввода переменной Х должна считать и выво??ить мне Y, но, почему-то, выводит мне Х. #include lt;stdio.hgt; #include lt;stdlib.hgt; #include lt;math.hgt; #include lt;conio.hgt; /* ru...

Информатика

Нужна помощь с программой. Язык си. После ввода переменной Х должна считать и выво??ить мне Y, но, почему-то, выводит мне Х. #include lt;stdio.hgt; #include lt;stdlib.hgt; #include lt;math.hgt; #include lt;conio.hgt; /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */ int main(int argc, char *argv[]) { double x = 0; double a; double b; double c; double y = 0; printf("Enter X =

"); scanf("%d",amp;x); a = sin(x); printf("%d

", a); b = pow(cos(x), 2); c = 1 + tan(x); y = 4 * pow(a, 2) + x * (pow(b, 2) + x * (pow(c, 2) + x * (a * b + pow((a + b), x)))); printf("%d

", y); return 0; }

Автор: Гость