СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ.Найти делимое, если делитель 125, неполное частное 26 и о??таток 79

Математика

СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ.Найти делимое, если делитель 125, неполное частное 26 и о??таток 79

Автор: Гость