Какой наименьший,а какой наибольший ?

Алгебра
Какой наименьший,а какой наибольший ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьшее 0 наибольшее не существует
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