В волейбольном турнире каждая команда встретилась с каждой по одному разу. Оказалось, что ровно 95 % команд одержали хотя бы по одной победе. В волейболе ничьих не бывает. Сколько команд участвовало в турнире? А. 10. Б. 20. ...
Математика
В волейбольном турнире каждая команда встретилась с каждой по одному разу. Оказалось, что ровно 95 % команд одержали хотя бы по одной победе. В волейболе ничьих не бывает. Сколько команд участвовало в турнире? А. 10. Б. 20. В. 24. Г. 36
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В турнире участвовало 36 команд
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