Помогите пожалуйста ,срочно прошу присоединение водорода к этену присоединени?? водорода к этину присоединение воды к этену присоединение воды к этину присоединение брома к этину

Химия
Помогите пожалуйста ,срочно прошу присоединение водорода к этену присоединени?? водорода к этину присоединение воды к этену присоединение воды к этину присоединение брома к этину
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH₂=CH₂ + H₂ => CH₃-CH₃  этен    водород   этан

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