Помогите пожалуйста ,срочно прошу присоединение водорода к этену присоединени?? водорода к этину присоединение воды к этену присоединение воды к этину присоединение брома к этину
Химия
Помогите пожалуйста ,срочно прошу присоединение водорода к этену присоединени?? водорода к этину присоединение воды к этену присоединение воды к этину присоединение брома к этину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH₂=CH₂ + H₂ => CH₃-CH₃ этен водород этан
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