Помогите пожалуйста ,срочно прошу присоединение водорода к этену присоединени?? водорода к этину присоединение воды к этену присоединение воды к этину присоединение брома к этину

Химия

Помогите пожалуйста ,срочно прошу присоединение водорода к этену присоединени?? водорода к этину присоединение воды к этену присоединение воды к этину присоединение брома к этину

Автор: Гость