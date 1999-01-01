ДАЮ 33 БАЛЛА!!! Рассмотрите словарные статьи в нормативных словарях. Расскажите о т??м, какие сведения по культуре можно почерпнуть в каждом из представленных словарей БРЕЛОК, -а, м. Подвеска для украшения на цепочке браслете....

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ДАЮ 33 БАЛЛА!!! Рассмотрите словарные статьи в нормативных словарях. Расскажите о т??м, какие сведения по культуре можно почерпнуть в каждом из представленных словарей БРЕЛОК, -а, м. Подвеска для украшения на цепочке браслете. // прил. брелочный, -ая, -ое. (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999). БРЕЛОК, род. брелока (не рекомендуется брелка). (Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке, 2000). БРЕЛОК, -ока, м. [Франц. breloque]. Украшение в виде маленькой подвески на цепочке карманных часов, на браслете и т.п. Стояла духота, и пиджак [у Виктора] был расстегнут. Брелок лежал на жилете, поблескивая. Федин. Первые радости, Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник / А.А. Семенюк, И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др., 1999). ШОФЕР, -а, мн. -ы, -ов и (прост.) -а, -ов, м. Водитель автомо¬биля. Ш. такси. // ж. шоферка, -и (прост.). // прил. шоферский, ая -ое. (Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999). ШОФЕР, -а, мн. -ы, -ов // в профессион. речи мн. шофера, -ов ! неправ. ед. шофер ШОФЕРСКИЙ, -ая, -ое ! неправ, шоферский, шоферской (Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударе¬ние, грамматические формы / С.Н.Борунова, В.Л.Воронцова, Н.А. Еськова; под ред. Р.И.Аванесова. М., 1989). шофёр —► шофёрск(ий) —► по-шофёрск-и [по-шофёрски] (Ти¬хонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: Пособие для учащихся. М., 1991).

Автор: Гость