Пожажажкжжажйлкста !!!!!!!

Гость: Гость:

".У першій половині 19 ст. в аграрній сфері домінувало поміщицьке землеволодіння. В під-російських землях воно становило майже 75 відсотків усієї землі. Поміщицькі господарства деградували і занепадали, про що свідчить посилення експлуатації селян, низький рівень організації праці, технологічний застій, зниження прибутків тощо. Це підтверджує також і зростання заборгованості поміщиків державі, яка у першій половині 19 ст. становила понад 83 млн. карбованців Наприкінці 50-х років. кожен четвертий поміщицький маєток був оформлений під заставу.