Кодирование текста осуществляется перестановкой букв в каждом слове по одному и ??ому же правилу. Восстановите кодированую информацию и сформулируйте правила перестановки. а) руко, евнса,акинукыл, ниофмрцаяи, омркмоу одджь ен ...

Информатика

Кодирование текста осуществляется перестановкой букв в каждом слове по одному и ??ому же правилу. Восстановите кодированую информацию и сформулируйте правила перестановки. а) руко, евнса,акинукыл, ниофмрцаяи, омркмоу одджь ен тсарешн б) анера, анизрок, казкюр в) анклан, игатар, етеливроз г) бнаолк,внаог, ктаебни напишите правило кодирования каждого слова, и восстановленную информацию)

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