Кодирование текста осуществляется перестановкой букв в каждом слове по одному и ??ому же правилу. Восстановите кодированую информацию и сформулируйте правила перестановки. а) руко, евнса,акинукыл, ниофмрцаяи, омркмоу одджь ен ...
Информатика
Кодирование текста осуществляется перестановкой букв в каждом слове по одному и ??ому же правилу. Восстановите кодированую информацию и сформулируйте правила перестановки. а) руко, евнса,акинукыл, ниофмрцаяи, омркмоу одджь ен тсарешн б) анера, анизрок, казкюр в) анклан, игатар, етеливроз г) бнаолк,внаог, ктаебни напишите правило кодирования каждого слова, и восстановленную информацию)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) урок, весна, каникулы, информация, мокрому дождь не страшен в) гитара, телевизор
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