Добавить в словосочетания зависимые слова: Солёная капуста, квашеные овощи, белёные стены, плетёная корзина, жареная картошка, жжёный сахар, вяленое мясо.
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Добавить в словосочетания зависимые слова: Солёная капуста, квашеные овощи, белёные стены, плетёная корзина, жареная картошка, жжёный сахар, вяленое мясо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вкусная Солёная капуста, квашеные овощи в банке, сильно белёные стены, большая плетёная корзина, жареная картошка на гриле, частично жжёный сахар, вяленое мясо на кухне.
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