20 баллов. Литературный переволюции. (обязательно литературный) : Я думаю, что Стоунхендж был построен инопланетянами. Стоунхендж построен из больших камней и стоит посреди поля. У людей не было возможностей и средст на его п...

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20 баллов. Литературный переволюции. (обязательно литературный) : Я думаю, что Стоунхендж был построен инопланетянами. Стоунхендж построен из больших камней и стоит посреди поля. У людей не было возможностей и средст на его постройку. Они не могли перетащить и поставить камни. Многии считают, что Стоунхендже был построен на анамальном месте. А как люди в древности могли узнать, что это анамальное место? Никак. А вот более разумная и продвинутая расса могла его построит. Так что самое разумное объяснение это инопланетяне.

Автор: Гость