Помогите пожалуйсто!!очень срочно!!!тест по литературе!!!Заранее спасибо!!
Литература
Помогите пожалуйсто!!очень срочно!!!тест по литературе!!!Заранее спасибо!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Не дороги громкие слова. Потому что громкие слова почти никогда не подкрепляются действиями!
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