Складіть два речення у яких слово випускний виступало б то прикметником то іменником
Українська мова
Складіть два речення у яких слово випускний виступало б то прикметником то іменником
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас незабаром випускний вечір. в цьому році у нас випускний
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