Дано предложение стихотворения Бориса Пастернака: Я рос, и вот уж жар предплечий Студит обьятие орла. Выберите вариант, в котором в правильном порядке перечислены падежи существительных, входящих в этот фрагмент. А.им., род...
Русский язык
Дано предложение стихотворения Бориса Пастернака: Я рос, и вот уж жар предплечий Студит обьятие орла. Выберите вариант, в котором в правильном порядке перечислены падежи существительных, входящих в этот фрагмент. А.им., род., вин., род. Г.вин., род., им., род. Б.им., род., вин., вин. Д.вин., вин., им., род. В.им., вин., вин., род.
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
Jack is a poor young boy. He lives with his mother. He is rather lazy and likes to sleep. He doesn't work or help his mother. He is not very clever...