Дано предложение стихотворения Бориса Пастернака: Я рос, и вот уж жар предплечий Студит обьятие орла. Выберите вариант, в котором в правильном порядке перечислены падежи существительных, входящих в этот фрагмент. А.им., род...

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Дано предложение стихотворения Бориса Пастернака: Я рос, и вот уж жар предплечий Студит обьятие орла. Выберите вариант, в котором в правильном порядке перечислены падежи существительных, входящих в этот фрагмент. А.им., род., вин., род. Г.вин., род., им., род. Б.им., род., вин., вин. Д.вин., вин., им., род. В.им., вин., вин., род.
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