Найдите значеник k, если известно, что график линейной функции y=kx+4 проходит через ??очку E(-6;-8)
Алгебра
Найдите значеник k, если известно, что график линейной функции y=kx+4 проходит через ??очку E(-6;-8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-8=k(-6)+4 -8=-6k+4 6k=12 k=2
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