Найдите значеник k, если известно, что график линейной функции y=kx+4 проходит через ??очку E(-6;-8)

Алгебра
Найдите значеник k, если известно, что график линейной функции y=kx+4 проходит через ??очку E(-6;-8)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-8=k(-6)+4 -8=-6k+4 6k=12 k=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У=х(х+2)-2≤х≤2 как это решить?
Ответить
Литература
Смысл басня слон и моська
Ответить
Биология
Дополните таблицу. спасибо
Ответить
География
Какие из приведенных ниже утверждений являются верными? 1)гидросфера объединяет все виды природных вод 2)отдельные части гидросферы связаны в е...
Ответить
Окружающий мир
При какой ткмпературе испаряется вода в газообразнле состаяние из житкого
Ответить