Начерти ломаную линию, состоящую их 4 равных по длине звеньев. Найди ее длину.

Математика
Начерти ломаную линию, состоящую их 4 равных по длине звеньев. Найди ее длину.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это квадрат только что бы узнать длину надо (x×4=d) x это длина одного звена d длина четырех линий пример:длина одного 5см но тат как остольные равны друг другу их можно умножить на количество линий 5×4=20см длина всех четырёх.
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