Помогите пожалуйста, срочно надо!! Номер 149
Русский язык
Помогите пожалуйста, срочно надо!! Номер 149
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С корнем (сем-) под номером 2,4 и 5... Как члены предложения: 2 - дополнение (пунктиром), 4 - подлежащее (одной чертой), 5 - подлежащее (одной чертой). По разряду: 2 - количественное, 4 - количественное, 5 - количественное.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вспомните: глаголы изменяются по временам.Приведите примеры.Как различить настоящие и будущее время глагола?Назови форму глагола ,у которой нельзя ...
Обществознание
Математика
Площадь прямоугольника метр в га его ширина 2,3метра Найдите длину прямоугольника если площадь 17,94м в га
Русский язык
Математика