Помогите пожалуйста, срочно надо!! Номер 149

Гость: Гость:

С корнем (сем-) под номером 2,4 и 5... Как члены предложения: 2 - дополнение (пунктиром), 4 - подлежащее (одной чертой), 5 - подлежащее (одной чертой). По разряду: 2 - количественное, 4 - количественное, 5 - количественное.