При каких значениях aверно -agt;a
Математика
При каких значениях aверно -agt;a
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При отрицательных значениях а. а<0
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