Поставить ударения зеленый листик весна пчелы пчела

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Поставить ударения зеленый листик весна пчелы пчела
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зелёный падает ударение на ё, листик падает ударение на первую букву и, весна падает ударение на на букву а ,пчёлы падает ударение на букву ё,пчела падает ударение на букву а
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