Вспомните: глаголы изменяются по временам.Приведите примеры.Как различить настоящие и будущее время глагола?Назови форму глагола ,у которой нельзя определить время и число.
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Вспомните: глаголы изменяются по временам.Приведите примеры.Как различить настоящие и будущее время глагола?Назови форму глагола ,у которой нельзя определить время и число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма наверное
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