Начерти прямоугольник со сторонами 7 см и 4 см .измерь его площадь в кв.см.чему равн?? площадь прямоугольника?

Математика
Начерти прямоугольник со сторонами 7 см и 4 см .измерь его площадь в кв.см.чему равн?? площадь прямоугольника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ : площадь прямоугольника 28 кв см. (28квадратов)
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