Начерти прямоугольник со сторонами 7 см и 4 см .измерь его площадь в кв.см.чему равн?? площадь прямоугольника?

Математика

Начерти прямоугольник со сторонами 7 см и 4 см .измерь его площадь в кв.см.чему равн?? площадь прямоугольника?

Автор: Гость