В треугольнике авс угол с равен 90 градусав сторона са и св равны по 12 см найти длин?? стороны ав?

Геометрия

В треугольнике авс угол с равен 90 градусав сторона са и св равны по 12 см найти длин?? стороны ав?

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