В треугольнике авс угол с равен 90 градусав сторона са и св равны по 12 см найти длин?? стороны ав?

Геометрия
В треугольнике авс угол с равен 90 градусав сторона са и св равны по 12 см найти длин?? стороны ав?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма квадратов катетов равна квадрату гиппотенузы, ав равна корню из 288
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