Визначте показники ефективності використання обігових коштів за такими даними : 1. Виручка від реалізації товарів (за квартал) - 568 тис.грн 2. Сума прибутку - 17600 грн 3. Обігові кошти на початок кварталу - 91200 грн 4. ...

Экономика

Визначте показники ефективності використання обігових коштів за такими даними : 1. Виручка від реалізації товарів (за квартал) - 568 тис.грн 2. Сума прибутку - 17600 грн 3. Обігові кошти на початок кварталу - 91200 грн 4. Обігові кошти на кінець кварталу - 96510 грн.

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