Визначте показники ефективності використання обігових коштів за такими даними : 1. Виручка від реалізації товарів (за квартал) - 568 тис.грн 2. Сума прибутку - 17600 грн 3. Обігові кошти на початок кварталу - 91200 грн 4. ...
Экономика
Визначте показники ефективності використання обігових коштів за такими даними : 1. Виручка від реалізації товарів (за квартал) - 568 тис.грн 2. Сума прибутку - 17600 грн 3. Обігові кошти на початок кварталу - 91200 грн 4. Обігові кошти на кінець кварталу - 96510 грн.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Оборачиваемость товарных запасов: 568000/[(91200+96510)/2] = 568000/93855 = 6,1 Прибыль на рубль товарных запасов: 17600/[(91200+96510)/2] = 17600/93855 = 0,19 Период оборачиваемости товарных запасов: [(91200+96510)/2]*360/568000 = 93855*360/568000 = 59,5.
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