Периметр равнобедренного треугольника равен 82 см,а одна из сторон равна 20 см.Найд??те две другие стороны треугольника
Геометрия
Периметр равнобедренного треугольника равен 82 см,а одна из сторон равна 20 см.Найд??те две другие стороны треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) пусть 20 см это основание, тогда (82-20):2=62:2=31см ответ: 31;31;20
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