Периметр равнобедренного треугольника равен 82 см,а одна из сторон равна 20 см.Найд??те две другие стороны треугольника

Геометрия
Периметр равнобедренного треугольника равен 82 см,а одна из сторон равна 20 см.Найд??те две другие стороны треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) пусть 20 см это основание, тогда (82-20):2=62:2=31см ответ: 31;31;20
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