Упрости выражение 4(0,7x+y)−5(4x−y) и найди его значение, если x=5 и y=3,5

Алгебра
Упрости выражение 4(0,7x+y)−5(4x−y) и найди его значение, если x=5 и y=3,5
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=2,8х+4у-20х+5у=-17,2х+9у=-86+31,5=-54,5
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