Упрости выражение 4(0,7x+y)−5(4x−y) и найди его значение, если x=5 и y=3,5

Алгебра

Упрости выражение 4(0,7x+y)−5(4x−y) и найди его значение, если x=5 и y=3,5

Автор: Гость