Начерти с помощью линейки и угольника две параллельные прямые расстояние между к??торыми равно 4 сантиметра

Математика
Начерти с помощью линейки и угольника две параллельные прямые расстояние между к??торыми равно 4 сантиметра
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Автор: Гость
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Гость:
Начерти по клеточками)
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