Начерти в тетраде прямоугольник со сторонами 9 см и 6 см. Найди сумму длин его сторон.
Математика
Начерти в тетраде прямоугольник со сторонами 9 см и 6 см. Найди сумму длин его сторон.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без рисунка. (9+6)•2=30(см). Ответ: 30 см.
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