Помогите пожалуйста 1.Разложите на множители: 1)(3a+4b)^2+(3a-2b)8b=... 2)(6a-2)^2-(5a+2)^2=...

Алгебра
Помогите пожалуйста 1.Разложите на множители: 1)(3a+4b)^2+(3a-2b)8b=... 2)(6a-2)^2-(5a+2)^2=...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9a^2+24ab+16b^2+24ab-16b^2 2) 36a^2-24a+4-(25a^2+20a+4) = 36a^2 - 24a + 4 - 25a^2 - 20a - 4. Решение производил по фурмуле (a+b)^2 = a^2+2ab+b^2
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