Начерти в тетради прямоугольник со сторонами 6 см и 4 см.Вычсли его периметр.Сколько клеток составляет площадь этого прямоугольника?Сколько это квадратных сантиметров?
Математика
Начерти в тетради прямоугольник со сторонами 6 см и 4 см.Вычсли его периметр.Сколько клеток составляет площадь этого прямоугольника?Сколько это квадратных сантиметров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=(а+в)х2 Р=(6+4)х2=20 см S=ахв S=6х4=24 см Ответ: P=20 cм,S=24 см
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