Начерти в тетради прямоугольник со сторонами 6 см и 4 см.Вычсли его периметр.Сколько клеток составляет площадь этого прямоугольника?Сколько это квадратных сантиметров?

Математика

Начерти в тетради прямоугольник со сторонами 6 см и 4 см.Вычсли его периметр.Сколько клеток составляет площадь этого прямоугольника?Сколько это квадратных сантиметров?

Автор: Гость