Начертите отрезок аб длина которого 8 см а) отрезок МН длина которого составляет 50%
Математика
Начертите отрезок аб длина которого 8 см а) отрезок МН длина которого составляет 50%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предположим это отрезок АВ (аб) |__________________| (начертишь так же. только 8 см отмерь) 50 процентов - половина. 8:2=4 см - отрезок МН. (чертишь отрезок 4 см.. или как там нужно в задании?)
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