Рассмотрите схемы слов какой части речи они подходят подобрать и записать слова которые соответствуют данным схемам обозначить части речи

Русский язык
Рассмотрите схемы слов какой части речи они подходят подобрать и записать слова которые соответствуют данным схемам обозначить части речи
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А что нам смотреть как ты написала?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
От каких существительным исторически образованы каждое из слов: Поручительство, допотопный, буквально, сличать, возвращать, покровительство.
Ответить
Математика
В магазн привезли 250 коробок, в одной коробке 54пачки печенья, сколько масса всего печенья если масса одной пачки 150гр?
Ответить
Русский язык
Сочинение по картине в.м.васнецова Иван царевич на сером волке
Ответить
Право
Право. Срочно. Помогите!
Ответить
Математика
Номер 453 пожалуйста
Ответить