Рассмотрите схемы слов какой части речи они подходят подобрать и записать слова которые соответствуют данным схемам обозначить части речи
Русский язык
Рассмотрите схемы слов какой части речи они подходят подобрать и записать слова которые соответствуют данным схемам обозначить части речи
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Гость:
А что нам смотреть как ты написала?
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