От каких существительным исторически образованы каждое из слов: Поручительство, допотопный, буквально, сличать, возвращать, покровительство.

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От каких существительным исторически образованы каждое из слов: Поручительство, допотопный, буквально, сличать, возвращать, покровительство.

Автор: Гость