От каких существительным исторически образованы каждое из слов: Поручительство, допотопный, буквально, сличать, возвращать, покровительство.

Русский язык
От каких существительным исторически образованы каждое из слов: Поручительство, допотопный, буквально, сличать, возвращать, покровительство.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Поручик 2) Потоп 3) Буква 4) Лик 5) Возврат 6) Покров
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