Скажите пожалуйста что можно сказать про любую часть речи?(например на какой вопр??с отвечает,чем является и т.д)

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Существительное(кто?что?) В предложение может быть выражено подлежащим, дополнение, определением. Есть три склонения. Существительное может быть живым и не живым смотря от вопроса. У существительного есть род(ж.м.ср.) Есть падежи. А также лица.