Скажите пожалуйста что можно сказать про любую часть речи?(например на какой вопр??с отвечает,чем является и т.д)

Русский язык
Скажите пожалуйста что можно сказать про любую часть речи?(например на какой вопр??с отвечает,чем является и т.д)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное(кто?что?) В предложение может быть выражено подлежащим, дополнение, определением. Есть три склонения. Существительное может быть живым и не живым смотря от вопроса. У существительного есть род(ж.м.ср.) Есть падежи. А также лица.
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