К какому типу реакций относится реакция образования воды в результате а) горения водорода в кислороде б) востановления оксида меди водородом в)взаимодействия гидроксида калия с соляной кислотой? Напишите уравнения данных...

Химия

К какому типу реакций относится реакция образования воды в результате а) горения водорода в кислороде б) востановления оксида меди водородом в)взаимодействия гидроксида калия с соляной кислотой? Напишите уравнения данных реакций.

Автор: Гость