К какому типу реакций относится реакция образования воды в результате а) горения водорода в кислороде б) востановления оксида меди водородом в)взаимодействия гидроксида калия с соляной кислотой? Напишите уравнения данных...

Химия
К какому типу реакций относится реакция образования воды в результате а) горения водорода в кислороде б) востановления оксида меди водородом в)взаимодействия гидроксида калия с соляной кислотой? Напишите уравнения данных реакций.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) соединения 2H₂ + O₂ = 2H₂O 2) замещения CuO + H₂ = Cu + H₂O 3) обмена KOH + HCl = KCl + H₂O
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