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Номер 360 вычеслите 1) 3×|-0,8|+0,9×|6|
Математика
Номер 360 вычеслите 1) 3×|-0,8|+0,9×|6|
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= 3 х 0,8 + 0,9х6 = 2,4+ 5,4 = 7,8
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