Почему политика временного правительства подвергалась критике со стороны партии большевиков и цели

История
Почему политика временного правительства подвергалась критике со стороны партии большевиков и цели
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Временное правительство не решало основные вопросы, стоявшие перед страной (аграрный, рабочий). Организовало неудачное наступление на фронте в июне 1917 г. То есть совершило немало ошибок, управляя страной. 
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