Упростите выражение |7x+2|+|5x-4|-12x,при условии xgt;4/5
Математика
Упростите выражение |7x+2|+|5x-4|-12x,при условии xgt;4/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим что x = 5 |7*5+2|+|5*5-4|-12*5= =|35+2|+|25-4|-60 = =|37|+|21|-60= =|58|-60 =58-60=-12 =-58-60=-118
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