Начертите прямую АВ, луч CD и треугольник PQR так, чтобы: а) луч CD не пересекал пряму?? АВ; б) отрезок PQ пересекал прямую АВ; в) отрезок QP пересекал прямую АВ. Пересекает ли отрезок PR прямую АВ?

Математика
Начертите прямую АВ, луч CD и треугольник PQR так, чтобы: а) луч CD не пересекал пряму?? АВ; б) отрезок PQ пересекал прямую АВ; в) отрезок QP пересекал прямую АВ. Пересекает ли отрезок PR прямую АВ?
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Гость:
Вот так наверно :) Надеюсь помогла
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