Начертите с помощью циркуля окружности с радиусами 2см 4мм и 3см зми.отметьте их це??тры проведите через них диаметр и и измерьте их.
Математика
Начертите с помощью циркуля окружности с радиусами 2см 4мм и 3см зми.отметьте их це??тры проведите через них диаметр и и измерьте их.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диаметр - это отрезок прямой линии, соединяющий две точки окружности и проходящий через ее центр. И он равен двум радиусам.
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