Начертите с помощью циркуля окружности с радиусами 2см 4мм и 3см зми.отметьте их це??тры проведите через них диаметр и и измерьте их.

Математика

Начертите с помощью циркуля окружности с радиусами 2см 4мм и 3см зми.отметьте их це??тры проведите через них диаметр и и измерьте их.

Автор: Гость