Начертите с помощью циркуля окружности с радиусами 2см 4мм и 3см зми.отметьте их це??тры проведите через них диаметр и и измерьте их.

Математика
Начертите с помощью циркуля окружности с радиусами 2см 4мм и 3см зми.отметьте их це??тры проведите через них диаметр и и измерьте их.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диаметр -  это отрезок прямой линии, соединяющий две точки окружности и проходящий через ее центр. И он равен двум радиусам.
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