Как это происходит можете пожалуйста объяснить,по физике задали.
Физика
Как это происходит можете пожалуйста объяснить,по физике задали.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отражение в воде является зеркальным , и если построить спектр и в качестве стекла использовать стакан с водой,то изображение будет мнимым,а не действительным.
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