Сколько месяцев и дней длилось путишествие вокруг света за 80 дней, если началось оно 1 янворя?
Математика
Сколько месяцев и дней длилось путишествие вокруг света за 80 дней, если началось оно 1 янворя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В январе 31 день, в феврале 28 (если го не високосный), в марте 31 день, в апреле 30 дней. 31+28+31=90 дней. 90-10=80 дней Ответ: 2 месяца и 20 дней
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