Помогите пожалуйста упражнение 128

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Помогите пожалуйста упражнение 128
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-книги,ручки,тетради.......2-духи,конфеты,новую книгу .........3-друзья,знакомые,родные........4-симс,майнкрафт,варфейс))))5-белого,желтого,голубого.......6-и дети,и взрослые,и учителя 7-общество,история,биология.......
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