Помогите пожалуйста) Світлі картини життя Чіпки? роман "Хіба ревуть воли, як ясла повні"

Литература
Помогите пожалуйста) Світлі картини життя Чіпки? роман "Хіба ревуть воли, як ясла повні"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вибори до земства,одруженняз Галею,Чіпка в діда Уласа , побутування нової хати ,займався полотенщиком
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