На горизольтаном участке пути мопед двигался со скоростью 54км/ч в течение 10 мин,а ??одъем преодолевал со скоростью 36 км/ч в течение 20 мин.Чему равна средняя скорость мопеда на всем пути?

Физика

На горизольтаном участке пути мопед двигался со скоростью 54км/ч в течение 10 мин,а ??одъем преодолевал со скоростью 36 км/ч в течение 20 мин.Чему равна средняя скорость мопеда на всем пути?

Автор: Гость