На горизольтаном участке пути мопед двигался со скоростью 54км/ч в течение 10 мин,а ??одъем преодолевал со скоростью 36 км/ч в течение 20 мин.Чему равна средняя скорость мопеда на всем пути?
Физика
На горизольтаном участке пути мопед двигался со скоростью 54км/ч в течение 10 мин,а ??одъем преодолевал со скоростью 36 км/ч в течение 20 мин.Чему равна средняя скорость мопеда на всем пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ср скорость =весь путь / все время 1 уч =54*1/6=9 км 2 уч= 36*1/3= 12 км Ср скорость = 9+12/ 1/2= 42 км /ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркните цельные словосочетания как члены предложения. Когда Николай с женой пришли отыскивать Пьера, он был в детской (Л. Толстой). Новый жил...
Информатика
Определите источник и приемника а также характер односторонний двусторонний: школьник читает текст в учебнике бабушка читает письмо мальчик п...
Русский язык
Составить кроссворд на изученные орфограммы _ ПРЕ - ПРИ, буквы Ы- И после приставок. Вопросы могут быть любыми, ответ - слово с этими орфограммами....